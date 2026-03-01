米国による２月２８日のイラン攻撃は、国防総省による新兵器「ワン・ウェイ・ドローン」の初使用だったという。米メディア・ＡＢＣニュースが１日、報じた。米軍のイランに対する攻撃は、国防総省が戦闘でワン・ウェイ・ドローンを使用した初の事例だったと、米中央軍（ＣＥＮＴＣＯＭ＝フロリダ州タンパ市のマクディール空軍基地に司令部を置く統合軍）が明らかにした。ワン・ウェイとは、一方向型もしくは使い捨て型。同兵