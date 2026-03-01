陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）が行われ、?山の名探偵?こと工藤慎作（早大３年）が初マラソンで２０２８年ロサンゼルス五輪への道をつないだ。工藤は１月の東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３年連続の５区を務めたが、区間３位に終わった。黒田朝日（青学大４年）に区間１位を譲るなど、不完全燃焼での幕切れだった。今大会に向けては「調子が良かった」と、余裕を持ってスタート地点に立