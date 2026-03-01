ノア１日の後楽園大会で、ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４２）組がそれぞれ前哨戦に臨んだ。征矢学、近藤修司組を迎えてのＶ２戦（２０日、神戸サンボーホール）を控えた内藤とＢＵＳＨＩはこの日、それぞれ「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」メンバーのＲＹＵＳＥＩ、アンヘル・レイエスと組んでタッグの前哨戦に出場した。まずは第３試合でレイエスと組んだＢＵＳＨＩは近藤、小柳勇斗組と