俳優の羽田美智子さん（57）が2026年2月23日、自身のインスタグラムを更新。俳優の剛力彩芽さん（33）とのオフショットを披露した。「可愛い妹のような剛力彩芽ちゃんと」羽田さんは、テレビ番組の企画で「可愛い妹のような剛力彩芽ちゃんと旅します」と報告した。今回は冬の北陸へ行くとのこと。「彩芽ちゃんはカメラが趣味でたくさん素敵な写真を撮ってくれました」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、羽田さん