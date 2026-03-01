森保ジャパンが中南米W杯（6月11日〜7月19日）の一次リーグ初戦で対戦する強豪オランダ代表に激震が走った。【もっと読む】拡大Ｗ杯の驚きの賞金総額一次リーグ敗退でも14億円の“残念賞”、優勝賞金は…26日、大黒柱MFであるデ・ヨング（29）が、所属先バルセロナ（スペイン）での練習中に右足太もも裏の大腿二頭筋（ハムストリング）を負傷。搬送先の病院で精密検査を受けた結果、「筋断裂によって復帰まで最低でも1カ月」（