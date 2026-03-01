1973年にヤンキースを買収したジョージ・スタインブレナーは、FA選手の獲得をはじめとして、資金力を活用した球団の成績の向上に積極的だった。【鈴村氏コラム】義妹との「不適切な関係」露呈…大リーグ選手会専務理事辞任の本当の理由と今後「ジョージ監督」と揶揄されるほど球場に頻繁に通ったジョージ・スタインブレナーの姿に、一族から買収した海運会社を再建した企業家時代の様子を重ねることは難しくない。一方、ジョー