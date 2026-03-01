「ザ・ドリフターズ」の加藤茶、加藤綾菜夫婦が１日、都内で行われた「あしたわたしに、会おう。ご自愛市ｓｐｒｉｎｇ２０２６」でトークショーを行った。２人は２０１１年６月に結婚。２３歳と６８歳の“４５歳差婚”はワイドショーなどで話題を振りまいた。今年は結婚１５周年の節目となる。加トちゃんは結婚前の６３歳で大動脈解離を発症し緊急手術。結婚から２年後にパーキンソン症候群と診断され体が動かなくなった