３月１日の中山９Ｒ・富里特別でキャピタルリッチ（牡４歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗した際に落馬した菅原明良騎手＝美浦・フリー＝の乗り替わりが発表された。１０Ｒの（１０）サウスバンクは佐々木大輔騎手に。１１Ｒ（２）オニャンコポンは田辺裕信騎手、１２Ｒ（４）オトメナシャチョウは横山武史騎手となっている。