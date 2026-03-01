バドミントンのS/Jリーグプレーオフは3月1日、横浜市の横浜BUNTAIで男女の決勝が行われ、女子はBIPROGYが2―1でヨネックスを下して2年ぶりの優勝を飾った。五輪混合ダブルス2大会連続メダルの五十嵐有紗（29）が、郄橋美優（23）とペアを組んだ初戦のダブルスで2―0（21―18、24―22）のストレート勝ち。接戦を制して白星発進を決め、チームに勢いをもたらした。五十嵐は「今日は自分が全然ダメだったけれど、（郄