「金の価格がこんなに上がるとは…」40〜60代女性が過去の自分に伝えたい、お金にまつわる“痛恨のミス”【マンガを読む】アラフォー女性のお金の悩み、どう解決する？終わりの見えない物価高が続き、家計を守るために神経をつかう毎日。「もし若い頃から準備をしていたら、今ごろもっと楽だったのかな…」なんて、つい過去の自分を振り返ることはありませんか？今回、「毎日が発見ネット」の記事づくりなどに協力いただいている「