2026年2月26日、中国のポータルサイト・捜狐に「『刃牙』地上最強の生物が今度はハンガーに？」との記事が掲載され、中国のネットユーザーの間で話題になっている。記事は、「日本アニメのミーム化したキャラクターを挙げると、どれも強烈な存在ばかりだ。ナンセンスなギャグで一躍有名になった者もいれば、名場面一つで一気に話題になった者もいる。その中で『圧倒的な威圧感』を持つ人物を一人挙げるなら、地上最強の生物とも称