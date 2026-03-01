「相続放棄」された不動産が空き家となって放置され、自治体が対応に苦慮している。近隣住民から苦情が寄せられた場合、空家対策特別措置法などに基づき所有者を突き止めて対応を求めるが、放棄によって相続人が多数の親族に広がり、追跡が難航するためだ。解決に１年以上を費やすケースもある。（増田尚浩）相続の権利者、２０人超大阪府東大阪市の築約５０年の木造２階建て住宅。６年前、近隣住民から市に苦情が寄せられた。