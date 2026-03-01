スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手が、“斜めがけ”のゼッケンについて、その意図を明かしました。ミラノ・コルティナ五輪で、男女合わせて9つのメダル(金4銀2銅3)を獲得したスノーボード日本代表。2月28日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』では深田選手と女子スロープスタイル銅メダル、女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛選手が生出演しました。競技中、注目されたのはゼッケン。海外勢