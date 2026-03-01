◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 最終日(1日、那覇）巨人の1軍春季キャンプは最終日を迎え、戸郷翔征投手が振り返っての思いを明かしました。第一声で「うーん…まぁ、うまくはいかなかったですね」と言葉を発した戸郷投手。その理由について「フォームの変更もしましたし、最初の感覚とはまた違った1か月だったんで」と明かします。それでも「本当にいろんなことがありましたけど。でも、本当にいろんなことを考えながら、充実し