【モデルプレス＝2026/03/01】歌手の松浦航大の公式サイトが、3月1日に更新された。2月28日を以て、所属事務所・ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了したことを報告した。【写真】「千鳥の鬼レンチャン」で話題の歌手、初出演で10レンチャン達成時◆松浦航大、ビクター退所公式サイトでは「この度、2026年2月28日を以て、ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了となりましたのでお知らせ致します」と報告