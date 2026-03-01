落ち着いた色味の服が多い大人女性こそ、これからの時季に取り入れてほしいのがパステルカラーのアイテム。なかでも一押しなのがトレンドカラーの「イエロー」。甘さは控えめで、柔らかな雰囲気と季節感を添えてくれるカラーです。今回は【GU（ジーユー）】のイエローアイテムを使った「大人カジュアルコーデ」をご紹介。センス◎なスタッフが提案する、カラーアイテムのち