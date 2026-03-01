俳優のティモシー・シャラメが、SF大作シリーズ「デューン」第3作の撮影で、これまで以上に自分を追い込んだことを明かした。ティモシーは、主人公ポール・アトレイデスを演じる最後の作品として、並々ならぬ覚悟で臨んだという。 【写真】もってもて♡お騒がせ美女と人目もはばからずイチャイチャ 米テキサス大学オースティン校で行われたイベントで、ティモシーは次のよう