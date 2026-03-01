マルコ・トゥーリオが見せた技ありプレーに注目京都サンガF.C.は2月28日、明治安田J1百年構想リーグの第4節でサンフレッチェ広島と対戦し、2-1で勝利した。この試合でFWマルコ・トゥーリオが見せた技ありプレーが「ベルカンプみたい」「変態トラップ」など注目を集めている。マルコ・トゥーリオは1-1で迎えた後半36分、相手のミスからボールを奪い、絶妙パスからFWラファエル・エリアスのゴールをアシスト。2試合連続ゴールと