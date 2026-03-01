女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２日に、第１０６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）はリテラシーアシスタントとしてヘブン（トミー・バストウ）を支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、ラン（蓮佛美沙子）にお茶会に招待されるトキ。外国人の妻であり英語も上手なランに、トキは英語の