ＷＢＣ韓国代表のドジャース・金慧成（キム・ヘソン）が１日、京セラドームでチーム練習に参加し、二塁や遊撃での守備練習やフリー打撃などで調整した。韓国代表は２日に阪神戦、３日にオリックスとの強化試合を予定。練習後は取材に応じ、日本との対戦を熱望し、「対戦ができればすごく面白いと思いますし、楽しみです。でも、試合の時は、その瞬間は相手チームですから。そういった点は意識せずに、ただ『勝ちたい』という気持