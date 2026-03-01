テレビアニメ『ゆるキャン△ SEASON4』（第4期）が、2027年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、特報PVが公開された。【画像】作画＆キャラデザ良い感じ！『ゆるキャン△』第4期の場面カット同作は、キャンプの魅力とキャンプを満喫する主人公・志摩リンを含めた女子高生たちのゆるやかな日常を描いた作品。『まんがタイムきららフォワード』で連載中のコミックが原作で、アニメ化されるとキャンプブーム