『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演などで話題の俳優・志田こはくが初主演を務めた映画『ロングホットサマーバケーション』が4月3から9日にかけてにアップリンク吉祥寺で単独公開が決定。劇場公開用のポスターが解禁となった。【動画】志田こはくの初主演映画『ロングホットサマーバケーション』予告本作は、月代（堀春菜）と亀子（志田こはく）の姉妹が暮らす家に、不法移民のラルゴ人姉妹・フォルテ（坂巻有紗）とヴォ