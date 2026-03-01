ヴァイオリニストの高嶋ちさ子と、高嶋自身がプロデュースをする女性ヴァイオリン・アンサンブル「12人のヴァイオリニスト」の結成20周年を記念した、動員10万人を超える大規模全国ツアー『FJネクスト Presents 〜結成20周年記念〜 高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト コンサートツアー2026〜2027』の開催が決定した。【写真】高嶋ちさ子がプロデュースする「12人のヴァイオリニスト」高嶋は、6歳からヴァイオリンを始め、これ