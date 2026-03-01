◇W杯アジア1次予選日本ー韓国（2026年3月1日沖縄アリーナ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。桶谷HC初勝利へ前半は42ー38と4点リードで折り返した。桶谷HC初陣となった26日の中国戦では、前半14点リードしながらも痛恨の逆転負け。桶谷HC新体制は黒星発進となった。最終予選進出争いから一歩抜け出す