「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪と、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会として行われ、外国人ペースメーカーが第１集団の設定タイムより大きく遅れる波乱の展開となった。主催者である東京マラソン財団のレースディレクターを務めた大嶋康弘氏は、バイクに乗車して並走しながらペースアップを促していたという。「風が強かった。前半は入りが遅く上げる指示を出して、