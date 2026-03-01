◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節川崎―水戸（１日・Ｕ等々力）前節でＪ１クラブとして臨む公式戦で歴史的な初勝利を挙げた水戸は、アウェー川崎戦で連勝を目指す。＊＊＊今季がＪ１初挑戦の水戸にとって、川崎とのリーグ戦での対戦は２００４年以来。Ｊ２での通算成績は１勝１分け１４敗となっており、２２年ぶりに“天敵”との対戦が実現する形となった。最後に等々力陸上競技場（当時名称）に乗り込んでリ