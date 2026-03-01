◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が日本人トップの２時間５分５９秒で１２位、鈴木健吾（横浜市陸協）は２時間６分９秒で１３位だった。レース後、日本陸連の高岡寿成シニアディレクターが会見。「終盤、経験豊富な大迫傑選手、鈴木健吾選手が熱い走りをしてくれた。見応えのある競り合いが見れたと思います。他の選手