タレントでグラビアアイドルの黒嵜菜々子（22）が3月1日、自身のXを更新。同日に生出演したTBS系『サンデー・ジャポン』での発言について「誤解を招く表現」があったとして謝罪した。【写真あり】グラビアアイドルとして活躍中の黒嵜菜々子番組では、5日に開幕するWBCの話題を特集。生粋のジャイアンツファンとして紹介された黒嵜は、爆笑問題の田中裕二から「野球大好き女子」と振られると「めちゃめちゃ大好きです。好きすぎ