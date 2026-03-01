３月１日の中山７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１２頭立て）は、２番人気のロデオドライブ（牡、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が、津村明秀騎手のリードで３馬身差をつけて完勝した。勝ち時計は１分３２秒１（良）。スタートを決めて好位を追走。直線に入り残り２００メートルで先頭に並びかけると、上がり最速３３秒５の脚を使い、後続を一瞬で突き放した。津村騎手は１週前追い切りに騎乗し、自信