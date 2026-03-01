米国・ＷＷＥのＰＬＥ「エリミネーション・チェンバー」（２８日＝日本時間１日、イリノイ州シカゴ）で行われた男子エリミネーション・チェンバー戦は、?毒蛇?ランディ・オートン（４５）が１２年ぶり２度目の優勝。プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、ネバダ州ラスベガス）で統一ＷＷＥ王者ドリュー・マッキンタイア（４０）に挑戦することになった。６人参加のチェンバー戦は、鋼鉄のチェーンで囲まれ