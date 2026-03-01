陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、男子の日本記録保持者・大迫傑（リーニン）が、日本長距離界に?提言?を送った。この日は２時間５分５９秒で日本勢トップの１２位でフィニッシュ。レース後の記者会見では「記録的には問題ないが、順位的にはもう少し頑張りたかった」と振り返った。昨年１２月以来の実戦だったが「３か月でここまで仕上げてこれたのはいい経験。心身ともにリフレッシュした状態で