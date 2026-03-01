涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏監修のWonjungyoから、脂性肌向けの新作プライマーが登場♡春夏に気になるテカリやメイク崩れをしっかり防ぎながら、軽やかな使用感を叶える注目アイテムです。第一印象を底上げしてくれるベースメイクで、さらさら美肌を目指してみませんか。 皮脂を抑える新プライマー登場！ 新発売の「ウォンジョンヨシーバムコントロールラスティングプライマ&#