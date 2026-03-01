中国リンゴ産業協会が国家リンゴ産業技術システムと共同で発表した「中国リンゴ産業発展報告」によると、第14次五カ年計画（2021-25年）以降、中国は世界最大のリンゴ生産国およびリンゴ消費国であり続けている。年間生産量は5100万トンを超え、年間消費量は4700万トンを超えた。これほど大きな数字の背後には、種苗業における中国の独自技術の力強い台頭がある。中国には独自の知的財産権を持つリンゴの新品種が158種類あり、新た