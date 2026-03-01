◇W杯アジア1次予選日本ー韓国（2026年3月1日沖縄アリーナ）女優の広瀬すず（27）が、1日「27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選日本VS韓国」（後2時）にテレビ朝日バスケSPブースターとしてゲスト出演。中継ブースから応援する姿がネットで話題となった。W杯1次予選で負けられないホーム2連戦。広瀬は、26日の中国戦もスタンド席から日本代表を応援していた。最終予選進出争いから一歩抜け