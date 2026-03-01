東京Vは1日、順天堂大学と控え組中心で練習試合を行った。前半23分、前日2月28日の横浜M戦でプロデビューしたばかりのMF仲山獅恩（18）からのパスを白井亮丞（20）と大藤颯太（18）がつなぎ、川村楽人（19）がゴール右へ決めて1−0で勝利した。仲山はボランチで先発し、途中から右MFなどもこなしたが「いろいろなポジションをやるのは選手としての幅が広がる。どのポジションでも自分のタスクをこなして特長を出さないといけな