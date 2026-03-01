巨人の丸佳浩外野手（３６）が１日、那覇キャンプ最終日を終えて「しっかり動けたかなと思います」と１か月間を総括した。宮崎先乗り自主トレから居残り練習を行うなど精力的にバットを振り込んできた背番号８。昨年は開幕直前のオープン戦中に右大腿（だいたい）二頭筋筋損傷で離脱したが「普通に意識を持てばそこまで気にすることないなと思って。『けがをしない』がメインにならないようにやってきました」と体を追い込んで