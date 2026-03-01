ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１日、侍ジャパンに合流した。全体練習が行われる京セラドームに姿を見せた。メジャー移籍１年目の村上は、オープン戦４試合で１３打数５安打の打率３割８分５厘。２月２６日（日本時間２７日）には、初のメジャーキャンプの疲労を考慮してドジャースとのオープン戦の出場を回避し、「（疲労があるのは）心も体