2026年の東京の春、お花見の「混雑」をスマートに回避して絶景を楽しむ準備はできていますか？「はとバス」の春の風物詩、2階建てオープンバスで行く「東京さくら回廊」を2026年3月20日（金・祝）から期間限定で運行します。屋根のない2階建てオープンバスから眺める景色は、まさに「動く特等席」。最大の見どころは、千鳥ヶ淵の「桜のトンネル」を、歩行者の頭上から見下ろすという地上からは味わえない圧倒的な開放感。本記事で