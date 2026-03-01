3月1日、沖縄サントリーアリーナで「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2が行われ、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）と男子韓国代表（同56位）が対戦。日本が15－16のビハインドで第1クォーターを終えた。 2月26日の中国代表戦に敗れた日本としては、桶谷大ヘッドコーチの就任後初白星を目指す一戦。スターテ