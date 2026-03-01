サウサンプトンに所属するMF松木玖生が、公式戦2試合連続で得点に絡む活躍を見せた。2月28日、イングランド・チャンピオンシップ第35節でシェフィールド・ウェンズデイと敵地で対戦し、3-1で勝利。2連勝を飾った。前節QPR戦でリーグ戦初ゴールを含む2得点の活躍を見せた松木は、今節も2試合連続で先発出場。2-1とリードして迎えた後半26分、左CKの場面でニアサイド付近にポジションを取ると、クロスに頭で反応。後方へ逸らした