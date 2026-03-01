これまで問題なく使えていた化粧品が急にしみる。昨日までは調子がよかったのに、今日は乾燥や赤みが出るといった“肌の不安定さ”を感じていませんか？40代以降の肌は、波が出やすくなる時期に入ります。単に衰えではなく、環境の変化に対する反応が強くなっていくのです。肌のバリア機能がゆるやかに変化する年齢を重ねると、角質層の水分保持力や皮脂分泌量は少しずつ変わります。その結果、外部刺激に対する防御力が揺らぎやす