男性が浮気を後悔する瞬間は、浮気がバレたときだけではありません。むしろ、じわじわと現実に向き合ったときに強く自覚します。その後悔の正体は、罪悪感だけではなく「失うかもしれないもの」の重さです。守ってきた日常の価値に気づいたとき浮気は刺激や承認欲求から始まることがあります。しかし時間が経つと、安定していた関係や信頼の重みを実感するように。本命彼女との関係が壊れる可能性を想像した瞬間、現実が押し寄せま