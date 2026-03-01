「理想は決まった時間に寝ること」と分かっていても、実際は眠くなるタイミングに任せてしまう日もあるでしょう。仕事や家事、スマホ時間など、夜は思いのほか流れやすいもの。では、睡眠の質が安定しやすいのはどちらなのでしょうか？ここでも大切なのは、理想論よりも“整えやすさ”です。同じ時間に寝る人は“リズムを崩しにくい”毎日ほぼ同じ時間に布団に入る人は、体内時計が整いやすいと言われます。また、入眠までの流れが