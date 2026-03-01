■東京マラソン2026（1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り、42.195?）【画像】大迫傑が日本勢トップの12位、新旧日本記録保持者対決制す東京マラソン2026で、競歩男子日本代表の勝木隼人（35、自衛隊体育学校）、川野将虎（27、旭化成）がペースセッター（ペースメーカー）として、参加ランナーとともに東京の街を駆け抜けた。昨年の東京世界陸上35km競歩で銅メダルを獲得した勝木は、大阪国際女子マラソンの参加標準記録となる3時