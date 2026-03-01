ミラノ・コルティナ五輪で、金・銅2つのメダルを獲得した村瀬心椛選手は、演技中に“爆音”で音楽を流しているようです。ドローンを駆使した臨場感漂う映像が話題となった今大会。スノーボードの各種目では、背後から選手を追いかけるように撮影した、迫力ある映像に注目が集まりました。テレビ中継でもドローンの飛行音が注目。そんな中、女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手は、「自分に集中しているし、自分