アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、国連安保理は2月28日、緊急会合を開き、イランは「国際法違反だ」と非難し、さらなる報復を警告しました。安保理の緊急会合はロシアや中国、フランスなどの要請で開催され、グテーレス事務総長は冒頭、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃と、イランの報復攻撃の双方を非難しました。会合でイランの国連大使は「学校も標的にされ、100人以上の子供が死亡した」と述べ、国際法違反だ