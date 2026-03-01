歌い手のAdoが2月28日、新曲「ビバリウム」で自身初となる“実写ミュージックビデオ”を公開。Adoが「結構攻めた」と話す、水中でのシーンやヒールで街中を駆け抜ける姿が公開された。【動画】「ついに」「顔！横顔！」初“実写MV”で素顔をチラリとのぞかせたAdoAdoは、2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから数々の快挙を成し遂げ、今年7月に日産スタジアムでのライブ開催が決定している23歳の歌い手。新曲