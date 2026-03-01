今月8日の国際女性デーを前に、東京では、女性の健康や権利を守り「性暴力をなくそう」と呼びかけて走るチャリティーイベントが行われました。このチャリティーイベントは、世界各地で女性への支援を行っている公益財団法人ジョイセフが、毎年、3月8日の国際女性デーの時期に全国各地で開催しているものです。東京では1日、趣旨に賛同した100人以上が皇居周辺を走り、参加費は、日本とアフリカで、女性たちへの性暴力を防ぐ研修な