きょうは北から張り出す高気圧に覆われて全国的に晴れて、お出かけ日和となりそうです。西日本を中心にスギ花粉のピークに入る所もありますので、万全な花粉対策が必要です。強かった北風も少し弱まりそうです。朝晩と日中の気温差には注意＜予想最高気温＞きょうは全国的に平年並みかやや高く、3月下旬から4月並みの暖かさとなる所が多いでしょう。西日本や東日本は桜が満開になる頃の陽気となり、昼間は上着なしで過ごせそうです