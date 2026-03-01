韓国の李在明大統領が1日、日本からの独立を記念する式典で演説を行い、日韓関係の発展に向けた日本側の協力に期待感を示しました。李大統領は1日、就任後初めて迎えた「三・一独立運動」を記念する式典で演説を行いました。演説で李大統領は、「（日韓）両国が『真の理解と共感に基づく仲の良い新しい世界』を切り開くために、日本政府も答えてくれることを期待しています」と述べました。また、韓国には今も「胸が痛む歴史の痕